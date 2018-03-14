В Сочи к поискам пропавшей пятилетней девочки привлекли более тысячи человек

На поиски пропавшей в селе Бестужевское пятилетней девочки отправились более 1000 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что спасатели узнали о пропаже ребенка 14 марта в 00.30.

«Родственники вели самостоятельный поиск в районе поселка с 18.00 до 22.00, после чего обратились в полицию», — говорится в заявлении ведомства.

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По данным МВД, в поисковых мероприятиях участвуют более 1000 человек, среди которых более 500 сотрудников полиции, а также сотрудники Росгвардии, МЧС и местные жители.

Ранее в Омске сотрудники частного охранного предприятия нашли потерявшихся десятилетних девочек, которые накануне не вернулись домой.