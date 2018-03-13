В Совфеде назвали две версии отравления Скрипаля

Член Совета Федерации Константин Косачев в фейсбуке прокомментировал обвинения Великобритании в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

«Логика в нынешних обвинениях отсутствует полностью, если только не принять за логику становящееся маниакальным стремление Запада, где Британия одна из запевал, раз за разом навешивать на Россию все смертные грехи», — написал Косачев.

Реклама

По его словам, происходящие свидетельствует о деградации Великобритании. Он также отметил, что в деле отсутствует доказательная база.

Кроме того, Косачев выдвинул две более вероятные версии произошедшего.

«Первая — провокация окопавшихся в Великобритании ненавистников России, коих там более чем достаточно... И вторая — провокация западных спецслужб», — заявил Косачев.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия «вероятно ответственна» за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.