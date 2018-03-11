ФСБ опубликовала видео с места предотвращения теракта под Саратовом

ФСБ опубликовала видео с места нейтрализации бандитов, пытавшихся устроить теракт в Саратовской области, передает РИА «Новости».

На кадрах запечатлены тела двух нейтрализованных бандитов, вооруженных пистолетами, работающие на месте сотрудники ФСБ и, предположительно, самодельное взрывное устройство.

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Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ при осмотре места происшествия нашли пистолеты ТТ и ПМ, самодельную ручную гранату и самодельное взрывное устройство мощностью около трех кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами.

Областное управление ФСБ возбудило уголовное дело.