На заводе в Перми произошел пожар повышенной сложности

В Перми загорелось промышленное здание на территории компании «Пеноплекс», которая специализируется на производстве теплоизоляционных материалов. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.

Отмечается, что пожар начался в 05.28 (03.28 мск) в здании на улице Промышленная.

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«Пожару присвоен повышенный номер сложности», — говорится в заявлении.

В 9.10 (7.10 мск) возгорание было ликвидировано. В настоящее время устанавливаются причины пожара.

Ранее в Екатеринбурге произошел крупный пожар на мебельном складе.