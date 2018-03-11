На заводе в Перми произошел пожар повышенной сложности
В Перми загорелось промышленное здание на территории компании «Пеноплекс», которая специализируется на производстве теплоизоляционных материалов. Об этом сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Отмечается, что пожар начался в 05.28 (03.28 мск) в здании на улице Промышленная.
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«Пожару присвоен повышенный номер сложности», — говорится в заявлении.
В 9.10 (7.10 мск) возгорание было ликвидировано. В настоящее время устанавливаются причины пожара.
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