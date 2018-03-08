Россиян предупредили о вспышке норовирусной инфекции в Австралии

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке норовирусной инфекции в Австралии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По сообщению руководства управления здравоохранения города Голд Коаст (штат Квинсленд, Австралия) от 4 марта 2018 года, престижная спортивная школа города закрыта до 23 марта в связи со вспышкой острой кишечной инфекции, вызванной норовирусом. Вспышка началась в середине февраля текущего года и к настоящему времени насчитывается более 400 заболевших учеников и преподавателей этой школы», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, лабораторно подтверждено, что вспышка вызвана двумя различными типами норовируса. Также в городе регистрируется подъем заболеваемости гриппом и коклюшем.

Власти города заявляют, что все профилактические и санитарно-гигиенические стандарты выполняются, но вспышку не удается локализовать, т.к. вирус передается воздушно-капельным путем.

Ранее Ростуризм предупредил россиян о высокой заболеваемости гриппом в Европе.