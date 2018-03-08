Скрипаль был близок к консультанту по «российскому делу»

Отравленный в Лондоне экс-полковник ГРУ имел тесные связи с консультантом по «российскому делу», которое ведут американские спецслужбы. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

По данным издания, консультант по «российскому делу», который не раскрыл своего имени, жил поблизости от Скриипаля и был с ним знаком «некоторое время».

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Американские власти ведут расследование о «вмешательстве» России в американские выборы, а также пытаются найти связи президента США Дональда Трампа с Москвой.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «произошедшее (отравление Скрипаля) сразу же стало использоваться для дальнейшего нагнетания в западном медийном пространстве антироссийской кампании».

Также сообщалось, что Скрипаль, его дочь и полицейский в данный момент находятся в коме.