СМИ: в Британии шпионивший в пользу Лондона россиянин госпитализирован из-за отравления

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Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что 66-летний Скрипаль и женщина примерно вдвое моложе него подверглись воздействию неизвестного ядовитого вещества, когда находились в торговом центре. Они были доставлены в больницу.

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После инцидента здание торгового центра было оцеплено для проведения дезинфекции. В настоящее время проходит расследование.

Ранее сообщалось, что Скрипаль решил остаться в Великобритании.