В Ярославле проводят проверку после стрельбы в школе

В Ярославле правоохранительные органы начали проверку после получения сообщения о том, что 15-летний подросток пронес в одну из школ города пневматический пистолет и сделал из него несколько выстрелов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел на прошлой неделе. Подросток уже состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, а оружие взял дома. В результате инцидента никто не пострадал.

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«Пятнадцатилетний учащийся произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета на территории школы. В результате происшествия пострадавших нет», — рассказала официальный представитель УМВД по Ярославской области Марина Кокуева.

По ее словам, оружие было изъято, а с родителями подростка проведена беседа. В настоящее время проводится проверка.

Ранее в полицию Самары поступила информация о том, что учащийся школы на улице Советской Армии пронес в учебное заведение пневматическое оружие и дымовые факелы.