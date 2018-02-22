МЧС выпустило экстренное предупреждение для Москвы

В столице ночью ожидается резкое похолодание, которое сохранится до утра. Об этом сообщает управление МЧС по Москве.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС», в ближайшие 1-3 часа с сохранением утром 22 февраля местами по Московской области и городу Москве ожидается морозная погода с температурой воздуха -20..-15°С, местами до -25°С», — говорится в сообщении.

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Ведомство также предупреждает, что при непогоде возможны аварии на коммунальных и энергосистемах жизнеобеспечения города, что может привести к нарушению жизнедеятельности населения и прекращению работы промышленных предприятий.

Ранее в МЧС сообщили, что с 23 февраля по 28 февраля в Москве ожидается аномально холодная погода.