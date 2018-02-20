Под Челябинском женщина убила сына и покончила с собой

В Челябинской области женщина убила своего 6-летнего сына, после чего покончила с собой, сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

«В утреннее время 19 февраля 2018 года в малолюдном месте лесополосы в одном из районов города Магнитогорска обнаружены тела 40-летней женщины и ее 6-летнего сына», — говорится в сообщении.

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Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК (убийство двух лиц).

Ранее сообщалось, что в Москве женщина убила ребенка и совершила самоубийство.