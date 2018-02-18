Трамп связал стрельбу во Флориде с озабоченностью Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники ФБР не смогли предотвратить стрельбу в школе во Флориде, поскольку были слишком увлечены расследованием «российского вмешательства». Об этом он написал в твиттере.

«Очень грустно, что ФБР упустило все сигналы, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они (сотрудники ФБР. — «Газета.Ru») тратят слишком много времени, чтобы доказать сговор России с кампанией Трампа — нет никакого сговора. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться!» — написал Трамп.

Реклама

14 февраля в Парклэнде, штат Флорида, в одной из школ произошла стрельба, в результате которой погибли 17 человек.

Позднее выяснилось, что стрелок Николаз Круз был известен окружающим своим асоциальным поведением, однако власти не уделили этому должного внимания, и молодой человек смог заполучить оружие.