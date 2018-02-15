«Саратовские авиалинии» возобновляют эксплуатацию Ан-148

Руководство авиакомпании «Саратовские авиалинии» сообщило о возобновлении эксплуатации самолетов Ан-148 после технических проверок.

«Авиакомпания «Саратовские авиалинии» после внеочередных технических проверок самолетов Ан-148 специалистами авиационно-технической базы авиакомпании возобновляет полеты на этом типе ВС по текущему расписанию с усиленным экипажем, в состав которого будет входить пилот-инструктор», — говорится в тексте официального сообщения.

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В компании также отметили, что воздушные суда, которые входят в авиапарк «Саратовских авиалиний» соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации.

Ранее сообщалось, что СК получил данные МАК о расшифровке бортовых самописцев Ан-148.