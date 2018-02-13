Школьники нашли новый остров в архипелаге Новая Земля

Двое школьников с помощью анализа спутниковых снимков с российских и европейских космических аппаратов обнаружили новый остров, который образовался из-за таяния ледников у архипелага Новая Земли, сообщает Роскосмос.

Остров обнаружили школьники из Подмосковья Артем Макаренко и Валерия Саенко, документы о регистрации нового географического объекта направлены в Русское географическое общество.

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Согласно данным мониторинга, который провели школьники, новый остров образовался в декабре 2017 года из-за отступания ледника Вилькицкого и разрушения ледяной перемычки, соединявшей остров с материком. Размеры нового острова составляют 410 на 780 метров, а общая площадь равняется 0,19 кв км.

В 2017 году сообщалось, что отряд Минобороны отправился на Новую Землю для очистки архипелага.