Источник сообщил о похищении трехлетней девочки из России в Вене
По словам источника в российских правоохранительных органах, в Вене была похищена трехлетняя девочка из России, передает РИА «Новости».
«По предварительным данным, неизвестные, вступив в сговор, похитили девочку, гражданку России 2014 года рождения», — сообщил источник.
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Он рассказал, что похищение девочки, которая зарегистрирована в Москве, произошло 28 декабря 2017 года в отеле «Бьянка». Цели похитителей неизвестны.
По словам источник, по факту похищения возбуждено уголовное дело.