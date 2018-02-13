Источник сообщил о похищении трехлетней девочки из России в Вене

По словам источника в российских правоохранительных органах, в Вене была похищена трехлетняя девочка из России, передает РИА «Новости».

«По предварительным данным, неизвестные, вступив в сговор, похитили девочку, гражданку России 2014 года рождения», — сообщил источник.

Реклама

Он рассказал, что похищение девочки, которая зарегистрирована в Москве, произошло 28 декабря 2017 года в отеле «Бьянка». Цели похитителей неизвестны.

По словам источник, по факту похищения возбуждено уголовное дело.