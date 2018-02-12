МАК начал расшифровку «черных ящиков» Ан-148

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Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали анализировать состояния «черных ящиков» с разбившегося Ан-148, сообщается на сайте ведомства.

«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан‑148-100В RA-61704 информирует, что в лабораторию МАК доставлены защищенные модули памяти бортовых самописцев (речевого и параметрического), так называемые «черные ящики», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что черные ящики сильно повреждены и их состояние будет понятно только после вскрытия.

Ранее стали известны подробности о речевом самописце Ан-148.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.