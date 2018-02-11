На месте крушения Ан-148 обнаружен «черный ящик»
Начальник ГУ МЧС по Подмосковью сообщил об обнаружении одного бортового самописца с потерпевшего крушение пассажирского Ан-148, сообщает РИА «Новости».
«Найден один самописец. Место поисковых работ оцеплено», — сказал он.
По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 «Саратовских авиалиний» рейса 703 Москва-Орск пропала 11 февраля спустя несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».
«Газета.Ru» следит за сообщениями с места катастрофы.
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