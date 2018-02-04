В Москве из-за падения дерева погиб человек

В Москве из-за разгула стихии погиб один человек, еще двое получили травмы. Об этом в твиттере сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К сожалению, вчерашняя стихия не обошлась без жертв. Один человек погиб из-за падения дерева и порыва линии электропередачи. Еще двое получили травмы. Повалены, по последним данным, уже 360 деревьев. Сегодня, похоже, ситуация будет еще хуже», — написал Собянин.

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Мэр Москвы также отметил, что 4 февраля в Москве ожидается мощный снегопад и к тому же шквалистый ветер с порывами до 20 м/с.

«От деревьев и проводов надо держаться подальше», — добавил Собянин.

Ранее МЧС объявило в Москве штормовое предупреждение.