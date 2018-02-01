В Росрыболовстве назвали причину исчезновения судна «Восток»

Комиссия Росрыболовства заявила, что трагедия с судном «Восток» в Японском море произошла из-за обледенения, передает «Интерфакс».

«По предварительным оценкам, трагедия произошла из-за потери остойчивости судна в тяжелых погодных условиях - обледенении. При этом на грани риска находились еще около пяти судов. В климатических условиях - теплой воде и низкой температуре воздуха сильное испарение вызывает быстрое обледенение судов. Экипажи, которые боролись с процессом и обкалывали лед, дошли до укрытий», — говорится в сообщении Росрыболовства.

Реклама

После исчезновения судна приказом руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова создана комиссия, которая проверит соблюдение экипажами рыбопромысловых судов безопасности плавания в условиях обледенения.

Ранее сообщалось, что спасатели закончили активную фазу поисков пропавшего судна «Восток» из-за отсутствия надежды найти членов экипажа живыми.