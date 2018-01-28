На турбазе на самом крупном острове Байкала произошел пожар

В поселке Хужир на острове Ольхон озера Байкал произошел пожар на частной турбазе «Дарьял», передает «Интерфакс».

«Горит двухэтажный жилой дом на улице Обручева, переделанный владельцем для приема туристов. Пострадали три человека — двое туристов и работник. Судьба двоих граждан Китая неизвестна», — сообщили в ведомстве.

В МЧС также рассказали, что двое туристов из Южной Кореи выпрыгнули из окна второго этажа, в результате чего один из них получил переломы обеих ног, а вторая повредила спину. Также сообщается, что работающая поваром гражданка России получила ожоги около 30% тела.