Обвиняемого в нападении на школу в Бурятии поместили в СИЗО

Подростка, который обвиняется в нападении на школу в Улан-Удэ, поместили в корпус для несовершеннолетних в городском СИЗО, заявила представитель ГУ ФСИН Бурятии Лариса Мясищева, передает РИА «Новости».

«Подросток доставлен в СИЗО. Он не нуждается более в постоянном уходе врача», — сказала Мясищева.

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По ее словам, обвиняемому в случае необходимости окажет помощь медик в учреждении.

Ранее сообщалось, что задержаны соучастники нападения на школу в Бурятии.