При пожаре на северо-востоке Москвы погибли четыре человека

В результате пожара в квартире дома на северо-востоке Москвы погибли четыре человека, следствие выясняет обстоятельства инцидента. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по столице.

«Вечером 20 января 2018 года в квартире одного из жилых домов по ул. Лосевская в городе Москве произошло возгорание. После тушения пожара в жилище были обнаружены тела четверых мужчин, одна женщина доставлена в больницу,» — говорится в сообщении.

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Как отмечается, соседи рассказали, что в этой квартире постоянно собирались компании, которые распивали спиртные напитки.

Ведомство начало доследственную проверку.