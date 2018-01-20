В Петербурге произошел крупный пожар в Морском корпусе Петра Великого Военно-морской академии имени адмирала флота Н.Г. Кузнецова, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«В четырех этажном, III-й степени огнестойкости, размером 100×60 метров, нежилом здании происходит горение обстановки на четвертом этаже и обрешетка кровли на площади 1000 метров квадратных. В 00.50 прибытие первого пожарного подразделения. В 00.55 ранг пожара повышен до №3», — говорится в сообщении.

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Сообщения о пострадавших не поступали.

На месте работают 22 единицы техники и 110 сотрудников МЧС.