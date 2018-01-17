В Мексике застряли 500 российских туристов

В аэропорту мексиканского курортного города Канкун не могут вылететь около 500 туристов из России, передает РИА «Новости».

Как сообщила почетный консул России в штате Кинтана-Роо Армина Вольперт, люди прождали вылета 8 часов в салоне.

«Номер чартерного рейса — FV5882, пассажиров высадили из самолета после восьми часов пребывания в салоне в ожидании вылета. По информации от аэропорта, задержка рейса произошла за неуплату платежа», — сказала консул.

По словам Вольперт, сейчас пассажиры обращаются за помощью к консульству и посольству, пока данных о вылете самолета нет.