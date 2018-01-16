Российский турист умер от сердечного приступа во время перелета из Доминиканы

Россиянин скончался на борту самолета, возвращавшегося из Доминиканской республики, несмотря на экстренную посадку в Канаде, сообщает «Интерфакс».

Boeing авиакомпании «Северный ветер» вылетел в Россию из Доминиканской республики с российскими туристами на борту. Вскоре один из пассажиров пожаловался на боли в груди. Члены экипажа попытались оказать ему помощь при помощи имеющихся на борту медикаментов, однако его состояние стремительно ухудшалось.

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Пилот запросил разрешение на вынужденную посадку в аэропорту канадского Бунвора и вызвал реаниматологов. Когда самолет приземлился и врачи поднялись на борт, пассажир уже умер.

Ранее гражданка США умерла на борту самолета, выполнявшего полет из Вашингтона в Сеул и вынужденно севшего в Хабаровске.