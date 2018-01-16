При атаке боевиков на аэропорт Триполи погибли 20 человек

При атаке боевиков на аэропорт в столице Ливии Триполи погибли 20 человек, не менее 60 пострадали, сообщает Reuters со ссылкой на данные министерства здравоохранения страны.

По информации правительства национального единства Ливии, атака была направлена на освобождение боевиков «Исламского государства» и «Аль-Каиды».

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Ранее СМИ сообщили, что на нефтепроводе в Ливии произошел взрыв.

«Исламское государство» и «Аль-Каида» — террористические группировки, деятельность которых запрещена в ряде стран, в том числе в России.