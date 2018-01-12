Восемь человек пострадали при взрыве в доме в Омске

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При взрыве газа в пятиэтажном доме в Омске пострадали восемь человек, заявил представитель регионального Министерства здравоохранения, передает РИА «Новости».

«Всего восемь пострадавших, в том числе семья из шести человек. Это двое взрослых и четверо детей — трое семилетних и один восьмилетний. У всех них ожоговая травма, их доставляют в ожоговый центр БСМП№1. Также к сотрудникам скорой помощи самостоятельно обратились двое мужчин, один из которых спрыгнул со второго этажа и получил перелом одной или обеих ног, он госпитализируется. У еще одного порез ноги — помощь оказана на месте, от госпитализации отказался», — рассказали в ведомстве.

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Состояние шестерых пострадавших оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что городе Копейске Челябинской области под обрушившимися плитами перекрытия и кровлей в здании заброшенной котельной могут находиться два человека.