Две россиянки застряли на самой высокой горе Южной Америки

Две россиянки застряли на вершине горы Аконкагуа в Аргентине, высота которой составляет почти 7 тыс. м. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в посольстве России в Аргентине.

Как сообщается, часть группы, с которой девушки поднимались на гору, благополучно вернулась в низину. Туристов опрашивают, чтобы узнать местоположение девушек.

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В настоящий момент спасатели проводят поисково‐спасательную операцию, чтобы вызволить россиянок с вершины горы.

Источник в посольстве отметил, что дипломаты находятся на контакте со спасателями.