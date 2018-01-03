В Твери мужчина погиб при попытке спуститься по простыням с 10 этажа

В Твери мужчина погиб в результате неудачной попытки спуститься с 10 этажа по веревке, сделанной из постельного белья и полотенец. Об этом сообщается на сайте СУ СК по региону.

«По данным следствия, 1 января 2018 года мужчина, находясь в своей квартире, расположенной на 10 этаже многоквартирного жилого дома, сделал из постельного белья и полотенца самодельную веревку, скинул ее в открытое окно лоджии квартиры и, спускаясь по данной веревке, сорвался с высоты 10 этажа», — сообщили в Следственном комитете.

Реклама

Отмечается, что от полученных травм он скончался на месте инцидента.

По факту произошедшего организована доследственная проверка.