Источник: в Москве при пожаре в жилом доме погибли два человека

На юге Москвы в результате пожара в квартире одного из жилых домов погибли два человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

ЧП произошло в районе Орехово-Борисово Южное.

«В результате пожара по адресу: ул. Шипиловский проезд, два человека погибли и один пострадал», — сообщил источник.

В ГУ МЧС по Москве при этом сообщили, что площадь пожара составила около 20 кв. м. К настоящему времени возгорание ликвидировано.