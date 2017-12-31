В МВД рассказали о психических проблемах захватившего заложников в Харькове

У захватившего заложников в отделении «Укрпочты» в Харькове Владимира Безуха ранее были зафиксированы психические проблемы, заявил советник главы МВД Зорян Шкиряк, передает «112 Украина».

«Сейчас продолжаются все необходимые экспертизы, взяты образцы мочи, крови на содержание алкогольных и наркотических веществ, но по той информации, которую можно говорить сегодня открыто, там были реальные психические проблемы, даже был привлечен к переговорам его психиатр», — сказал Шкиряк.

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Он затруднился ответить на вопрос, повлияет ли психическое состояние задержанного на избрание меры пресечения.

Ранее СМИ рассказали о двухчасовом допросе захватившего заложников в Харькове.