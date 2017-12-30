В Харькове в ходе штурма освободили заложников

В Харькове силовики подразделения «КОРД» взяли штурмом отделение «Укрпочты», где мужчина со взрывчаткой захватил заложников, сообщает «112 Украина».

Об этом рассказал президент Петр Порошенко.

«Всех заложников в Харькове освободили. Нападающий задержан. Спасибо за хорошую работу сотрудникам Национальной полиции и СБУ. Поручил местным органам власти оказать пострадавшим всю необходимую помощь», — заявил Порошенко.

Ранее сообщалось, что в Харькове из захваченного почтового отделения освободили пятерых заложников - трех женщин и двоих детей.