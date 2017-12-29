На юго-западе Москвы произошел пожар в ангаре

В ангаре на юго-западе Москвы произошел пожар, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя МЧС.

«Происходит горение ангара по адресу: ул. Б. Черемушкинская д.25 стр.112 (ЮЗАО). Оперативно прибывшие подразделения на месте. Производится тушение. Площадь пожара предварительно составляет 1000 кв. м», — сказал он.

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По данным источника агентства, со слов администрации объекта, в ангаре хранятся автомобильные запчасти, преимущественно из пластика.

Сведений о пострадавших не поступало.

27 декабря в Москве произошел пожар в здании дизайн-завода «Флакон».