Папа Римский сравнил мигрантов с Марией и Иосифом

Папа Римский Франциск выступил в поддержку мигрантов во время своей рождественской мессы, сравнив их с Марией и Иосифом, которые не нашли ночлега в Вифлееме, сообщает Reuters.

Он подчеркнул, что вера требует того, чтобы беженцев не отвергали.

Понтифик отслужил мессу перед 10 тыс. верующих в базилике святого Петра в Ватикане 24 декабря.

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Он напомнил, что истории множества семей, изгоняемых из своих стран, повторяют путь Марии и Иосифа.

Сам 81-летний Франциск родился в семье итальянских эмигрантов в Аргентине и часто выступает в защиту мигрантов.

Ранее сообщалось, что папа Римский собирается канонизировать кардинала времен «холодной войны».