Полиция Нью-Йорка назвала имя подозреваемого во взрыве на Манхэттене

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Начальник полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил назвал имя подозреваемого во взрыве на Манхэттене, пишет The New York Times.

В полиции сообщили, что его зовут Акайед Улла. Он является жителем Бруклина. По предварительным данным, на нем было импровизированное взрывное устройство низкого качества, привязанное к телу.

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«Был обнаружен 27-летний раненый мужчина, мы определили, что это Акайед Улла», — сказал О'Нил.

По его словам, Улла сознательно привел устройство в действие. В настоящее время он взят под стражу и находится в больнице.

Ранее пожарные Нью-Йорка сообщили о четырех пострадавших при взрыве на Манхэттене.