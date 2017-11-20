В России выбрали главную новогоднюю елку страны

Главную новогоднюю елку России уже выбрали и срубят 15 декабря, передает РИА «Новости».

Как сообщила пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова елка находится в Подмосковье и 17 декабря ее доставят на специальном автопоезде в Кремль.

«По поручению президента России, управление делами традиционно выступает организатором комплекса мероприятий по проведению Общероссийской новогодней Елки. Дерево выбрано, 15 декабря елку срубят, на следующий день запланирована транспортировка, и 17 декабря новогоднюю красавицу доставят в Москву», — пояснила она.

Елка будет традиционно установлена на Соборной площади Кремля.