Убийцу пяти байкеров в Егорьевске приговорили к пожизненному заключению

Охранника Илью Асеева, застрелившего пятерых байкеров из мотоклуба «Дикие сердца» в подмосковном Егорьевске, приговорили к пожизненному заключению. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Мособлсуда.

«Приговором Мособлсуда Илье Асееву назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — сказали в пресс-службе.

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Также Асеева обязали выплатить 3 млн компенсации морального вреда потерпевшим и около 680 тыс. рублей компенсации материального ущерба, а также компенсировать затраты на адвокатов.

8 мая в деревне Челохово Егорьевского района Московской области пятеро мотоциклистов были убиты из охотничьего карабина в Егорьевском районе Московской области. Подозреваемый через несколько часов был задержан возле собственного дома. Им оказался сотрудник ЧОПа Илья Асеев, который сознался в преступлении.