Омский дебошир сломал нос врачу «Скорой»

Следователи в Омске возбудили дело по факту нападения на бригаду Скорой помощи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СУ СК по области.

«По предварительным данным, врач оказывал медицинскую помощь матери дебошира, который стал конфликтовать с врачом и нанес ему удар в лицо. В это время водитель скорой помощи произвел три выстрела из травматического пистолета «Гроза», ранив друга молодого человека, который также в состоянии алкогольного опьянения принимал участие в конфликте», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что работники «Скорой» вызвали сотрудников Росгвардии. Хулиганы оказались ранее судимы.

Ранее стало известно, что в Рязани после оказания помощи женщине напали на врача-травматолога.