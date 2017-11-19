Под Киевом группу иранцев задержали при попытке ограбления

В Киево-Святошинском районе Киевской области задержали группа иностранцев, которые напали на автозаправочную станцию, передает УНИАН.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области, злоумышленники пытались силой вернуть топливо, за поставку которого вовремя не рассчиталось руководство предприятия. К приезду полициизлоумышленники успели слить 280 литров бензина и 240 литров дизельного топлива.

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На месте преступления полицейские задержали трех мужчин, которые оказались гражданами Ирана.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и объявлено подозрение.