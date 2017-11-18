Центральные улицы Москвы перекроют для подготовки к Новому году

Москва начнет готовиться к празднованию Нового года с 23 сентября, передает телеканал «360».

Как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на департамент транспорта российской столицы, с указанной даты для автомобилистов закроют проезд по некоторым центральным улицам города.

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На Тверской улице автомобилисты не смогут проехать с 15 по 25 ноября на участках от дома № 4 и № 8 и от дома № 7 и № 9.

Проезд по Моховой улице в районе Манежной площади и Тверской улице в районе Новопушкинского сквера и Пушкинской площади ограничат с 00:00 23 ноября до 00:00 3 декабря.

Театральный проезд частично перекроют в районе Площади Революции с 29 ноября по 6 декабря и в районе Театральной площади с 00:00 28 ноября до 06:00 10 декабря.

Проезд по Газетному переулку закроют с полуночи 23 ноября до 6:00 27 ноября.