В Воронеже нашли выигравшую в лотерею полмиллиарда россиянку

Жительница Воронежской области стала обладателем крупнейшего выигрыша в истории российских государственных лотерей, сообщает «Интерфакс»

Обладателя рекордного приза, который составил 506 млн руб., не могли разыскать две недели. Было известно лишь то, что лотерейный билет был куплен в Воронежской области.

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Джекпот в размере 506 млн рублей был разыгран 5 ноября в ходе трансляции 1204-го тиража лотереи «Русское лото».

63-летняя Власова приехала в Москву, чтобы получить выигрыш. Победительница еще не решила, как распорядится суммой, но часть ее собирается отдать на благотворительность.

Ранее сообщалось, что житель Воронежской области выиграл в лотерею 506 млн рублей, чем установил рекорд в России.