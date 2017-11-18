Песков назвал возможное местонахождение угрожавших Путину телефонных террористов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, откуда могли звонить телефонные хулиганы, которые сообщали о ложных минированиях на пути кортежа Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это делали из-за границы. Это по-прежнему пока не установлено. С другой стороны сомнений в том, что рано или поздно будет установлено, сомнений нет. Это телефонные хулиганы, телефонные террористы, как угодно их можно называть. Рано или поздно, конечно, их найдут», — подчеркнул Песков.

Как отмечал Песков, в общей сложности поступило 60 ложных звонков. Звонившие говорили о 50 взрывных устройствах, заложенных по пути следования президентского кортежа.