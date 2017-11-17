Шесть человек пострадали при стрельбе в «Москва-Сити»

В деловом центре «Москва-Сити» произошла стрельба, в результате которой пострадали шесть человек, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя МВД.

«Поступило сообщение о конфликте на бытовой почве между неизвестными и сотрудниками охранного предприятия из-за парковки на территории комплекса «Москва-Сити». По предварительным данным, пострадало шесть человек, четверо будут госпитализированы, двоим окажут медицинскую помощь на месте», — сказал он.

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На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.