Аваков потребует извинений за дело против сына

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что его сын Александр, которого подозревают в растрате около $520 тыс., не совершал никаких противозаконных действий, передает РИА «Новости».

«Я горжусь своим сыном, и мой сын не сделал ничего такого, за что мне было бы стыдно. А та манипуляция, которая предложена, будет обратно доказана в суде, и я буду требовать от всех, чтобы они извинились», — сказал он.

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Ранее сын Авакова назвал дело против себя «попыткой политического давления на отца».

Александра Авакова и еще двух человек задержали в Киеве 31 октября. Их подозревают в растрате около $520 тыс. при закупке рюкзаков для министерства в 2015 году.