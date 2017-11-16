В Петербурге учительница уволилась и обручилась с десятиклассником

В Санк-Петербурге 24-летняя учительница английского языка в школе на Васильевском острове уволилась из-за романа с учеником 10 класса, передает 78.ru.

По данным издания, молодые люди не скрывают своих отношений, публикуя в социальных сетях совместные фотографии. Судя по статусам в соцсетях молодые люди обручились.

После внимания СМИ учительнице пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию, она работает репетитором.