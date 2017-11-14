Глава столичного УВД оказался в отпуске, а не под стражей

Начальник УВД по Центральному административному округу Москвы генерал-майор полиции Александр Букач находится в отпуске, говорится на сайте столичного ГУ МВД.

«Опубликованная в ряде источников информация о том, что в одном из аэропортов был задержан начальник УВД по ЦАО генерал-майор полиции А. Букач, не соответствует действительности. В настоящее время указанный сотрудник находится в отпуске», — следует из сообщения.

Ранее источник агентства городских новостей «Москва» заявлял, что Букача задержали в связи с расследованием преступлений, совершенных в Санкт-Петербурге.