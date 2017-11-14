ФСБ задержала почти 70 членов экстремистской ячейки в Московском регионе

ФСБ задержала в Московском регионе около 70 руководителей и участников экстремистской организации «Таблиги Джамаат», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

«В ходе проведенных мероприятий задержаны 69 участников экстремистского объединения, в том числе его руководители. В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о противоправной деятельности. Кунцевским МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Чечне задержали финансировавшего бандподполье в Сирии мужчину.

«Таблиги Джаамат» — экстремистская организация, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.