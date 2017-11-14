Обвиненного в сутенерстве священника приговорили к пяти годам колонии

Суд в Белоруссии приговорил российского священника, обвиненного в сутенерстве, к пяти годам и шести месяцам колонии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Витебского областного суда Наталью Платоненко.

«Суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам с отбыванием наказания в колонии усиленного режима», — сказала она.

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По данным следствия, священник с апреля по август вел переписку с двумя жительницами Белоруссии. Получив от девушек согласие на занятия проституцией, он попытался переправить их в Петербург, но был задержан сотрудниками внутренних органов при посадке на автобус.

Ранее в РПЦ сообщили, что взаимодействуют с правоохранительными органами по делу о задержании священнослужителя.