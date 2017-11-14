Transparency заявила об избиениях антикоррупционных активистов на Украине

Международная организация Transparency International заявила о распространении нападений на антикоррупционных активистов на Украине и призвала киевские власти защитить их. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу организации.

«С учетом распространения нападений, TI Украина призывает власть защитить гражданское общество от насилия, с которым сталкиваются активисты», — заявили в Transparency.

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В организации отметили, что избиения антикоррупционных активистов происходили в Харькове, Полтаве и Одессе. Также сообщается, что подобные сообщения поступали из Киева от журналистов, проводивших расследования.

«TІ Украина также стала мишенью информационной атаки через свою работу, связанную с возвращением активов, которые, как считается, похитил бывший президент Виктор Янукович. Другие общественные организации были подвергнуты нелегальным проверкам и судебным разбирательствам», — заявили в организации.

Ранее сообщалось, что активисты на Украине начали блокаду фабрики Roshen в Виннице.