МЧС экстренно предупредило об ухудшении погоды в Москве и Подмосковье

В Москве и Московской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды, в том числе мокрый снег и гололед. Об этом говорится в экстренном предупреждении, опубликованном на сайте ГУ МЧС по Москве.

«По информации ФГБУ «Центральное УГМС» в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 11.00 утра 14 ноября местами в Московской области и в Москве ожидается снег, мокрый снег, дождь, ухудшение видимости в осадках 500-1000 метров, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на востоке области слабый гололед», — говорится в сообщении.

В конце октября МЧС также предупреждало жителей столицы о мокром снеге и гололеде.