Без права на отказ: где прививка от COVID-19 будет обязательной

В Бразилии Верховный федеральный суд официально разрешил властям сделать вакцинацию от коронавируса обязательной, если добровольная не даст ожидаемых результатов. Тем не менее, для реализации этой меры необходимо принять отдельный закон, сообщает издание Folha de S.Paulo.

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Так, по мнению судей, коллективное здоровье не должно подрываться людьми, которые осознанно отказываются от вакцинации.

«Сохранение жизни и здоровья, индивидуального или общественного, в Бразилии, где почти 200 тыс. человек умерли из-за COVID-19, не позволяет относиться к этой теме с лицемерием и невежеством», — заявил на заседании министр Александр де Мораес.

Тем не менее, о насильственной вакцинации речи не идет. «Никто не станет никого тащить за волосы, чтобы сделать прививку», — подчеркнул председатель Верховного суда Луис Фукс.

Единственное, чем власти планируют влиять на тех, кто отказывается от вакцины, — это угроза в частичном ограничении в правах. Например, запрет на посещение общественных мест или на ведение определенной деятельности. Именно это и должен регулировать отдельный закон.

В США вопрос об обязательном проведении вакцинации также стал ребром — по запросу граждан комиссия по равным возможностям трудоустройства конгресса постановила, что работодатели могут заставить своих сотрудников поставить прививку от COVID-19. Отказаться от нее можно будет только по инвалидности или из-за религиозных убеждений.

В последнем случае работодатель обязан предоставить тем, кто не прошел вакцинацию, комфортные условия для удаленной работы. Им будет запрещено входить в офис, однако уволить таких сотрудников все равно нельзя.

Австралия также планирует ввести обязательную вакцинацию против коронавируса, заявлял премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает Nine Radio.

«Я ожидаю, что она [вакцинация] будет настолько обязательной, насколько это возможно. (...) Ведь мы говорим о пандемии, которая разрушила мировую экономику и унесла сотни тысяч жизней», — отмечал глава австралийского правительства. Позже он смягчил свою позицию, отметив, что правительство «не может удерживать кого-то и заставлять вакцинироваться» и будет только поощрять тех, кто решился сделать прививку.

Во Франции сделать вакцинацию обязательной призвал депутат Европарламента от французской партии Янник Жадо. «Мы не можем позволить себе продлить период изоляции, период культурного, социального, экономического ослабления нашей страны», — отметил он.

Поддержку его заявлению уже выразил председатель Сената Франции Жерар Ларше, в то время как лидер крайне правых Марин Ле Пен сообщила, что такое решение властей будет противоречить французской традиции.

Непреклонен в этом вопросе пока и президент Франции Эммануэль Макрон. «Вакцинация должна быть сделана ясным и прозрачным способом, с доступом к информации на каждом этапе — люди должны видеть, что мы знаем и чего не знаем о вакцине. Кроме того, я хочу внести ясность. Обязательной вакцинации не будет», — заверял он.

Сделать прививку от коронавируса обязательной легче всего в Испании — там это предусмотрено законодательством. Не помешает этому и тот факт, что принудительное медицинское лечение или обследование нарушает основные права, закрепленные в конституции страны.

По словам юриста по гражданскому праву Микеля Моралеса Сабалете, право властей сделать вакцинацию обязательной закреплено в законе «Об общественном здравоохранении»: он устанавливает, что органы здравоохранения могут принимать меры по обследованию, лечению, госпитализации или контролю людей при наличии доказательств существования опасности для здоровья населения.

Таким образом, отметил адвокат, если органы здравоохранения скажут, что пандемия оправдывает необходимость вакцинации, «нет никаких юридических препятствий для ее проведения в обязательном порядке». При этом обязать своих сотрудников делать прививку смогут только государственные компании.

«Я сомневаюсь, что правительство или парламент разрешат это, за исключением, возможно, конкретных мест, где возникнет риск передачи вируса в группы риска. Например, это точно коснется работников домов престарелых», — заключил он.